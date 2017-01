Column: Bierdouche

(Foto: RTV Noord)

Als verslaggever stond ik diverse keren in de vuurlinie van de bierdouche op popfestival Noorderslag. Geen pretje.

In 1994 was ik voor het eerst getuige van de bierdouche. Nogal onverwacht ging de Popprijs naar 2Unlimited en daar was het publiek het niet mee eens. Ik wel; altijd heerlijk gedanst op 'Get ready for this' en 'No Limit'.



De arme Anita en Ray van 2Unlimited, gewend aan enthousiast publiek, wisten niet wat hen overkwam toen ze een spervuur van bierglazen op zich af zagen komen. Op een kletsnat podium glibberden ze zich door hun optreden en namen na drie nummers snel de benen.



Marco Borsato onderging een paar jaar later hetzelfde lot. Hij kreeg zelfs een vol glas bier pats! tegen zijn hoofd. Wij stonden in het persvak vlak voor hem en probeerden onze camera droog te houden onder een vuilniszak, we waren voorbereid. Borsato schudde de druppels bier uit z'n haar en gaf geen krimp. Maar je zag dat z'n Italiaanse bloed kookte.



Weer een jaar later was de bierdouche voor oud-Groninger Tom Holkenborg, oftewel Junkie XL. Iedereen gunde Tom de prijs van harte en hij speelde de zaal volledig plat. Toch kreeg hij de volle laag, en wij ook.



Niemand onderging de bierdouche zo stijlvol als Ilse de Lange. Armen gespreid, hoofd in de nek, kom maar op met dat bier. Maar na afloop noemde ze het biergooien onbeschoft. Dat was in 2015, daarna was het uit met de pret. De organisatie van Noorderslag verbood consumpties in de zaal tijdens de uitreiking van de Popprijs. Eindelijk.



Dit jaar ging de Popprijs naar dj Martin Garrix. De prijswinnaar kon er zelf niet bij zijn vanwege een 'video shoot' in Schotland. Mijn zoon vertelde me dat de 20-jarige Garrix een privéjet heeft. Even op en neer naar Groningen Airport Eelde, kleine moeite lijkt me. Maar nee, we moesten het doen met een videoboodschap. Het biergooien werd door niemand gemist.



Hoewel… Tijdens de bekendmaking van de winnaar gaf Radio 3-presentator Frank van der Lende zichzelf een bierdouche. 'Ik zou het stiekem ergens wel vet vinden om 'm weer terug te krijgen', zei hij na afloop. De organisatie van Noorderslag piekert er niet over. Discussie gesloten, hoop ik.

Cunera van Selm

Door: Cunera van Selm Correctie melden