Rachid Traoré is weer terug

De verdwenen uitgeprocedeerde asielzoeker Rachid Traoré is terug in het Noorden. Hij meldde zich eind vorige week voor het eerst bij zijn voetbalclub Achilles 1894 in Assen.

De 20-jarige Traoré verdween vlak voor het oudjaar uit een bed-bad-brood opvang in Groningen. Daarop riep de voetbalclub de hulp in van de politie , maar die maakte bekend geen onderzoek te doen naar de jongen.Volgens het Dagblad van het Noorden verbleef Traoré na zijn verdwijning in het zuiden van Nederland, bij een vriend uit Ivoorkust.Voor zijn verdwijning stuurde hij de jongens in het voetbalteam een berichtje, waarin hij hen bedankte voor alles wat ze voor hem hadden gedaan. 'Het was niet makkelijke beslissing maar had ik heel veel nagedacht (...) ik had een slechte gevoel wou ik veel dingens in mijn leven doen maar kon ik niet omdaat ik niet mog'.Voor zijn teamgenoot Remy Klaassens kwam de verdwijning onverwacht. 'Hij straalde altijd plezier uit, maar hij kon geen rijbewijs halen, kon niet naar school, had geen werk.' De aanvoerder van het team twijfelde toen of Traoré zou terugkeren.Volgens de krant is het nog niet duidelijk of Traoré opnieuw een plek krijgt in de bed-bad-brood opvang. Dat hangt van zijn beweegredenen af om eerder te verdwijnen.