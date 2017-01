Inval bij speelhal It's Playtime

(Foto: RTV Noord/Martin Drent) (Foto: RTV Noord/Martin Drent)

Bij speelhal It's Playtime aan de Oude Ebbingestraat in Groningen is dinsdagmiddag een inval gedaan.

Volgens de politie gaat het om een inval van de Belastingdienst. Die wil echter niets over de ontruiming zeggen, omdat het onder de 'fiscale geheimhoudingsplicht' valt.

Door: RTV Noord