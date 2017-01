Provincie maant curator North Refinery (opnieuw) tot actie

Het provinciebestuur maakt zich zorgen over de situatie op het terrein van het failliete North Refinery in Delfzijl. Volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) is er al wekenlang geen zicht op de staat van het terrein.

De provincie heeft curator Harm-Jan Meijer daarom dinsdag een aangetekende brief gestuurd, waarin hij tot actie wordt gemaand.De curator is volgens Homan verplicht een plan te maken waarmee de milieurisico's kunnen worden bestreden. De provincie heeft tot op heden geen inzicht gekregen in dat plan.'Je moet bijvoorbeeld denken aan vervuild regenwater, want waar loopt dat naartoe en hoe wordt dat opgevangen?', zegt de gedeputeerde. 'We willen ook weten wat de staat van de tanks is en of dat ook gemonitord wordt. We hebben de curator meerdere malen verzocht het plan te tonen. Hij, of iemand die hem vertegenwoordigt, moet laten zien wat er allemaal gaande is.'Volgens de gedeputeerde is bij de provincie sinds 23 december onduidelijk wat de staat van het terrein is. De curator en de provincie zouden vorige week donderdag bij elkaar komen, stelt Homan. 'Maar de curator heeft die afspraak afgezegd en hij zou een dag later met een schriftelijke reactie komen. Die hebben we niet ontvangen.'De relatie tussen provincie en curator is al langer verstoord. De provincie verweet de curator het afgelopen jaar dat hij niet snel genoeg handelde met het opruimen van het afval van North Refinery. De curator verweet de provincie op zijn beurt dat er onnodig is ingegrepen door de provincie.De aangetekende brief is een volgend hoofdstuk in dit dossier. Wat het provinciebestuur gaat doen als Meijer niet reageert, laat Homan in het midden. 'Afhankelijk van zijn reactie nemen we volgende stappen.'