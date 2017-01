Noordelijk lijsttrekkersdebat op 8 februari in Provinciehuis

(Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch) (Foto: Archief RTV Noord) (Foto: Jan Been/RTV Noord)

De lijsttrekkers van de landelijke politieke partijen gaan op 8 februari met elkaar in debat in het provinciehuis in Groningen.

Op uitnodiging van de drie noordelijke provincies bespreken ze eerst landelijke thema's, om vervolgens in te gaan op regionale kwesties.



De volgende lijsttrekkers hebben inmiddels toegezegd deel te nemen: Halbe Zijlstra, (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Emile Roemer (SP), Jesse Klaver (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie).



Het Noordelijk Lijsttrekkersdebat is een initiatief van de commissaris van de Koning Jacques Tichelaar en wordt georganiseerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).



Het debat, geleid door presentator Ferry Mingelen, wordt uitgezonden door RTV Noord.

Door: RTV Noord