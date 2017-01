Poort van de Van Mesdagkliniek zit weer op slot

De grote poort van de S. van Mesdagkliniek aan de Hereweg in Stad is sinds dinsdag weer dicht.

Sinds maart 2014 stond de poort open. Dat kon omdat in de kliniek geen patiënten meer werden behandeld met een zwaar crimineel verleden. De patiënten waren voornamelijk mensen die buiten de kliniek woonden of al veel vrijheden hadden.



Hoge mate van beveiliging

Dat is sinds deze week dus veranderd. Er is momenteel in Groningen meer behoefte aan patiënten die langdurige zorg en een hogere mate van beveiliging nodig hebben. De Van Mesdag-kliniek leent zich daar goed voor. De consequentie is wel dat de poort de hele dag dicht moet.



Het overige deel van de patiënten heeft daardoor ook minder vrijheden.

Door: RTV Noord Correctie melden