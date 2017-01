Klokken luiden in de hele Stad voor de goede daden van de kerk

(Foto: Iris Verhoeven/RTV Noord)

In de de hele stad Groningen luiden komende zaterdag de klokken van de kerk. En voor de kerk. Als waardering voor de goede daden die de kerken verrichten voor de maatschappij.

In Stad ondersteunen de kerken daklozen via de Open Hof, asielzoekers via de stichting Inlia en de armen via de Voedselbank. Maar ook helpt de kerk individuele personen die in moeilijkheden zitten.



René Paas

Commissaris van de Koning René Paas luidt als dank voor de goede zorgen samen met Jeannet van der Spek van de Raad van Kerken om 13.00 uur de klokken van de Martinikerk. De rest van de kerken in Stad volgt het voorbeeld.

