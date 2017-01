Donar gaat op jacht naar knock-outfase Europe Cup

Donar wil dinsdagavond in MartiniPlaza in de race blijven voor de volgende ronde van de Europe Cup. De Groningers moeten daarvoor winnen van het al uitgeschakelde Benfica.

Met twee nederlagen in de eerste drie wedstrijden stond Donar op de rand van uitschakeling in de tweede poulefase van de Europe Cup. De Groningers pakten de laatste strohalm door uit bij het sterke BC Enisey met 67-81 te winnen. Enisey had tot dan toe alle wedstrijden in de poule overtuigend gewonnen.In de heenwedstrijd liet Donar al zien in staat te zijn Benfica te kloppen. In Lissabon werd het 82-94 voor de ploeg van coach Erik Braal. Destijds was Chase Fieler de grote man met 22 punten. Maar ook Drago Pasalic en Jason Dourisseau speelden met respectievelijk 21 en 19 punten een belangrijke rol.Benfica verloor tot nu toe alle wedstrijden in de tweede poulefase en is daarmee al kansloos voor de volgende ronde. In de Portugese competitie is de ploeg wel opgestoomd naar de koppositie. De laatste drie wedstrijden in Portugal werden gewonnen.De groepswinnaar gaat rechtstreeks door naar de achtste finale van de Europe Cup. De beste nummers twee van de zes groepen voegen zich hier ook bij. Op dit moment staat Donar derde in de poule, met een punt minder dan Enisey en Lukoil Academic. Deze ploegen ontmoeten elkaar woensdag.Donar komt, bij een overwinning op Benfica, dus hoe dan ook op een gedeelde tweede plaats in de poule terecht. Met een slotwedstrijd in eigen huis tegen Lukoil Academic op het programma, is er dan nog van alles mogelijk voor de Groningers.De wedstrijd in MartiniPlaza begint dinsdag om 19.00 uur en is te volgen via een livestream van RTV Noord.