PvdA wil af van 'gesol' met sociale werkvoorzieningsschappen

De Partij van de Arbeid wil de werkvoorzieningsschappen de komende jaren ontzien. Dat standpunt heeft de partij ingenomen dankzij een succesvolle lobby van de Groningse socialisten.

Op het partijcongres van de PvdA is besloten om een betere positie van de sociale werkvoorzieningsschappen in het verkiezingsprogramma te zetten. Op aandrang van de afdelingen in Bedum en Winsum moet het binnen de partij afgelopen zijn met het gesol met de sociale werkvoorziening.De afgelopen jaren is er tijdens de regeringsperiode van PvdA en VVD flink bezuinigd. De werkvoorzieningsschappen kregen daardoor flinke klappen. In onze provincie gaat het onder meer om Wedeka en Synergon.Daar komt bovendien nog bij dat er hier plannen zijn voor een grootscheepse reorganisatie. Het roemruchte Akkoord van Westerlee daarover mislukte door ruzie tussen de verschillende gemeenten.