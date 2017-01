Nieuwe gemeente Westerwolde zoekt leden voor burgerpanel

De nieuwe gemeente Westerwolde is op zoek naar deelnemers voor een burgerpanel. De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwolde gaan per 1 januari 2018 fuseren en willen de inwoners betrekken bij de herindeling.

In het burgerpanel gaan inwoners van Westerwolde in gesprek met elkaar en de gemeente over de gemeentelijke dienstverlening en communicatie. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn: De opzet van de nieuwe website, de openingstijden van de twee gemeentehuizen of de mogelijke inzet van dorpscoördinatoren.Het burgerpanel moet een een afspiegeling vormen van de bevolking. Daarom nodigt de nieuwe gemeente jongeren, mensen van middelbare leeftijd, ouderen, afgevaardigden van dorpsraden en belangenverenigingen en anderen uit om zich aan te melden.Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de gemeente Bellingwedde of de gemeente Vlagtwedde