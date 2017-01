Uitreiking Business Succes Award afgeblazen na Rambam-onthullingen

De uitreiking van de Nationale Business Succes Award (NBSA) gaat op 2 februari niet door. Aanleiding is een uitzending van het tv-programma Rambam, dat beweert dat de prijs doorgestoken kaart is.

Een groot aantal Groninger bedrijven waaronder Hooghoudt en afvalstort de Stainkoeln, zijn ook deelnemers aan de prijs. Zij reageerden erg teleurgesteld op de ontwikkelingen rond de prijs.De organisatie achter de awards heeft de finale afgeblazen, aangezien RTL 7 het programma De Succesfactor rondom deze prijzen per direct van de zender heeft geschrapt.Het is nog niet bekend wanneer de hoofdprijs van 100.000 euro nu wordt toegekend, laat het Nationale Business Succes Award Instituut dinsdag weten. Ook is de editie van 2017 voorlopig 'on hold' gezet.Vorige week lieten de makers van Rambam zien hoe ze met het fictieve uitzendbureau Topp Recruitment de ondernemersprijs in de wacht sleepten. Volgens het VARA-programma kunnen bedrijven tegen betaling van 12.750 euro deze award 'kopen'.