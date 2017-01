Freek moet gesprek met Alders nog even laten bezinken

'Plezierig, inzichtelijk, maar ook frustrerend.' Cabaretier Freek de Jonge en Nationaal Coördinator Hans Alders hebben elkaar dinsdagmiddag gesproken in Appingedam.

Freek de Jonge is deze hele week in Groningen met zijn actieweek 'Nederland, laat Groningen niet zakken'. Vijf dagen lang gaat hij langs bij gedupeerden, actiegroepen, deskundigen, wetenschappers en de politiek.Dinsdagmiddag was het de beurt aan Nationaal Coördinator Hans Alders, door hem eerder nog 'kapitein Blussen en Sussen' genoemd.Is dat beeld na het gesprek ook veranderd? 'Dat weet ik niet. Ik moet het nog even laten bezinken. Maar ik ga uit van het goede in de mens en ik weet zeker dat hij ontzettend hard werkt en het beste voor de mensen wil', vertelde de cabaretier na afloop.De Jonge vond het tegelijk frustrerend. 'Mensen hunkeren hier naar een snelle oplossing, maar dat kan niet. Dit is een operatie die jaren duurt. Wat vooral belangrijk is, is in gesprek blijven met elkaar.'