Studente krijgt 15.000 euro schadevergoeding voor bijna fatale val op luchtkussen

(Foto: Archief RTV Noord)

Verzekeringsmaatschappij Achmea betaalt de Zuidkoreaanse studente die in 2013 haar rug brak op een luchtkussen in de stad Groningen 15.000 euro. Dit is een tegemoetkoming in de gemaakte kosten.

Woensdag diende voor de rechtbank in Alkmaar een rechtszaak over de aansprakelijkheid. De studente uit Zuid-Korea werd in het ongelijk gesteld. Toch keert Achmea haar een tegemoetkoming uit.



Op de billen

De Zuid-Koreaanse sprong tijdens de KEI-week in de Stad van een hoogwerker op een luchtkussen. Deze attractie wordt Action Free Wall genoemd. Action Events uit Alkmaar is hiervan eigenaar. De val ging verkeerd. De studente sprong kaarsrecht naar beneden, terwijl haar was gezegd dat ze op haar billen moest landen. Ze liep twee gebroken rugwervels op.



Te weinig tegendruk

De vrouw stelde Action Events aansprakelijk en nam letselschadekantoor Schut/Oosting uit Assen in de arm. Dit bureau liet onderzoek doen door hoogleraar Ottens van de Rijksuniversiteit in Groningen. Volgens dit onderzoek heeft de studente tijdens de val direct contact gemaakt met de grond. Door de klap liep ze een gebroken rug op. Dit kan alleen als er te weinig druk (lucht) in de kussen is geweest, is de conclusie van dit rapport.



Onverzekerd

Tijdens de zitting in Alkmaar zei de studente dat ze wist dat ze op haar billen moest landen. De rechter vindt dat de gevolgen van deze desastreuze val dan ook voor rekening komt van de springende studente. Die was op het moment van de sprong in Nederland niet verzekerd. Haar verzekering begon pas te lopen zodra haar studie daadwerkelijk van start ging. De vrouw heeft duizenden euro's moeten betalen voor de operaties die volgden.



Volgens advocaat Oosting van het letselschadebureau hoeft Achmea niet in de buidel te tasten. 'Het is heel mooi dat de verzekeringsmaatschappij toch nog in haar kosten tegemoet komt. Ze heeft dit dan ook geaccepteerd'.



Naar Nederland gevlogen

Normaal neemt de rechter enkele weken de tijd om uitspraak te doen. De Zuid-Koreaanse was speciaal naar Nederland gevlogen om haar rechtszaak bij te wonen. Hier heeft de rechter rekening mee gehouden en daarom deed hij direct uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden