FNV: tientallen nieuwe meldingen over korting thuiszorg

'Wethouder Schroor van Groningen moet nu actie ondernemen en het beleid aanpassen'. Dat vindt de FNV nadat er tientallen nieuwe meldingen bij de vakbond binnenkwamen van Stadjers die gekort zijn op de thuiszorg.

De vakbond richtte onlangs een zorgactiepunt op, waar oudere en zorgbehoevende mensen hun beklag konden doen over het korten van thuiszorguren. Tot nu toe zijn er volgens de FNV zestig meldingen gedaan.



Honderd procent succes

De vakbond zegt bij het terugclaimen van uren honderd procent succes te hebben gehad. Maar liever ziet de bond dat het beleid wordt aangepast. 'Als de wethouder zelf niet bereid is om actie te ondernemen, is de gemeenteraad aan zet', vindt bestuurder Maureen van der Pligt van FNV Zorg & Welzijn.



De gemeente geeft woensdag een reactie omdat ze eerst wil onderzoeken of de gegevens van de vakbond kloppen.

