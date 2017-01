Live: Dendert Donar door in Europa tegen het Portugese Benfica?

Donar wil dinsdagavond in MartiniPlaza in de race blijven voor de volgende ronde van de Europe Cup. De Groningers moeten daarvoor winnen van het al uitgeschakelde Benfica.

Donar komt bij een overwinning op Benfica op een gedeelde tweede plaats in de poule terecht. De groepswinnaar en de beste nummers 2 gaan door naar de volgende ronde. Met een slotwedstrijd in eigen huis tegen Lukoil Academic op het programma is dan nog van alles mogelijk voor de Groningers.De wedstrijd begint dinsdagavond om 19.00 uur en is hier te volgen via een livestream op de site en app van RTV Noord.