Verpauperd natuurzwembad wordt mogelijk bungalowpark

(Foto: Martin Drent / RTV Noord) (Foto: Martin Drent / RTV Noord)

Het oude natuurzwembad in Uithuizen wordt mogelijk een bungalowpark met vier bungalows en een bedrijfswoning. Een Gelders architectenbureau heeft de eerste schetsen al gemaakt en de gemeente Eemsmond is enthousiast.

Het natuurzwembad is sinds de komst van zwembad De Dinge niet meer in gebruik. Het terrein aan de Oude Dijk in Uithuizen ligt er dan ook verpauperd bij.



Goed voor toerisme

De gemeente is blij dat architectenbureau Krijger en Wagter plannen heeft voor het voormalige bad. 'Het maakt nu toch een beetje een verrommelde indruk. Daarom zijn we heel gelukkig met deze ontwikkeling. Het is goed voor het toerisme en de omgeving', zegt wethouder Harrie Sienot.



Paling tussen de benen

Uithuizen krijgt hiermee geen tweede zwembad. De bungalows worden deels over het water van het bad gebouwd. Alleen mensen die er een zogenoemde lodge huren, kunnen een duik nemen. 'Je moet dan trouwens niet raar opkijken als er opeens een paling tussen je benen door zwemt, want het blijft een natuurbad', zei de wethouder lachend.



De plannen moeten nog voorgelegd worden aan de raad en omwonenden. Sienot hoopt dat alle procedures na de zomer zijn afgerond, zodat in het najaar begonnen kan worden met de bouw.

Door: RTV Noord Correctie melden