OR Haren dringt nogmaals aan op ondertekenen personeelsconvenant

De ondernemingsraad van de gemeente Haren dringt er nogmaals op aan om het personeelsconvenant te ondertekenen. Dat schrijven de leden in een brief aan het college van Haren.

In het personeelsconvenant staat beschreven dat de ambtenaren van Groningen, Haren en Ten Boer een baangarantie hebben bij een fusie van de drie gemeenten. Het college van Haren wil het convenant niet ondertekenen omdat het zich enkel en alleen wil richten op een zelfstandige toekomst.De ambtenaren van Haren hoeven overigens sowieso niet voor hun baan te vrezen. Groningen en Ten Boer hebben toegezegd dat de Harener ambtenaren een baan krijgen in de nieuwe gemeente. 'Wij zullen hierop moeten vertrouwen', schrijft OR-voorzitter Martijn Lanjouw.Ondanks die toezegging van de toekomstige fusiepartners willen de medewerkers dat het gemeentebestuur van Haren alsnog het convenant ondertekent. Ook willen ze dat Haren al gaat inzetten op samenwerking met omliggende gemeenten. 'Wij zijn van mening dat in de toekomst een goede samenwerking met omliggende gemeenten hard nodig zal zijn om de wettelijke taken uit te voeren.'Door die samenwerking nu al te zoeken denkt de OR dat Haren goedkoper uit is. 'Als we alle taken zelf moeten invullen, zullen de kosten hoger zijn dan in geval van een samenwerking.' Die kosten zullen volgens de OR hoger gaan uitvallen omdat er externe krachten ingehuurd moeten worden.