Oosternieland mag domeinnaam lenen van gemeente

(Foto: RTV Noord)

Dorpsbelangen Oosternieland krijgt een eigen website: oosternieland.nl. De gemeente Eemsmond leent deze domeinnaam uit. Opvallend: het is zeker niet het enige digitale adres dat in bezit is van de gemeente.





Duizenden euro's

De gemeente deed dit uit voorzorg. Als iemand anders de domeinnaam registreert, moet je er soms duizenden euro's voor betalen om hem over te nemen. Zo is de domeinnaam npo.nl door de Nederlandse Publieke Omroep



Meer dorpen

Omdat de gemeente Eemsmond de domeinnaam voor elk dorp in bezit heeft, mag elke dorpsvereniging een webadres kosteloos lenen. Oosternieland is niet de eerste, enkele andere dorpen gingen al voor.



Door: RTV Noord Correctie melden