Scheepvaartroute naar Groningen gestremd door aanvaring met brug

(Foto: De Vries Media)

De scheepvaartroute vanuit Friesland naar de stad Groningen is sinds dinsdagavond gestremd nadat een binnenvaartschip bij de Friese buurtschap Skûlenboarch tegen een brug is gevaren.

De brug ligt in het Prinses Margrietkanaal vlak bij het Burgumermeer. Hij is zo beschadigd dat het scheepvaartverkeer er niet meer door kan en het autoverkeer er niet meer overheen kan.



Ook het schip liep flinke averij op. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Bij de aanvaring raakte niemand gewond.

Door: RTV Noord Correctie melden