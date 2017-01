Rachid Traoré: Ik ben blij dat ik weer thuis ben

Het gaat goed met Rachid Traoré. Dinsdagavond bezocht hij in Assen zijn teamgenoten van van voetbalclub Achilles 1894.

'Ik ben blij dat ik weer thuis ben', vertelt Traoré aan RTV Drenthe . 'Ik was bij een vriend die ik al heel lang ken. Ik was daar om na te denken over hoe alles verder moet in mijn leven.'Traoré is een uitgeprocedeerde asielzoeker en moet terug naar Burkina Faso. Op oudjaarsdag verdween hij plotseling. Naar nu blijkt zat hij bij een vriend in Tilburg om na te denken.'Ik wilde gewoon ergens naartoe waar niemand me kent. Ik wilde nadenken over wat ik ga doen. Het was een moeilijke beslissing om weg te gaan. De mensen hier zijn een soort familie van me geworden', zegt Traoré over zijn plotselinge verdwijning.Ronald Keen, voorzitter van Achilles, is blij dat Traoré terug is. Gisteren belde de voetballer hem om te vertellen dat hij definitief terugkomt. Keen wil alles in het werk stellen om Traoré in Nederland te houden.'Rachid is iemand die midden in de maatschappij wil staan. Hij wil studeren en werken. We gaan proberen hem een programma voor te schotelen waarbij we kunnen laten zien dat hij een asielzoeker is met potentie. We weten dat hij uitgeprocedeerd is, dus het zal moeilijk worden. Burkina Faso wil hem niet terug. We gaan ons best doen', aldus Keen.