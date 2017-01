Donar wint na ongekende thriller van Benfica en blijft in de race

(Foto: RTV Noord)

De basketballers van Donar hebben nog steeds kans op de volgende ronde in de Europe Cup. In MartiniPlaza werd voor 3.120 toeschouwers na verlenging met 81-78 gewonnen van het Portugese Benfica.

Tot en met het derde kwart leek er weinig aan de hand voor Donar. De thuisploeg stond tot dan toe aan het einde van elk kwart steeds voor: 18-13, 36-31 en 55-47.





De slotfase was razend spannend doordat de bezoekers in het vierde kwart ineens langszij kwamen met een aantal knappe schoten. Donar wist die achterstand net op tijd goed te maken, vooral dankzij Drago Pasalic en topscorer Lance Jeter (29 punten).





Met 15 seconden op de klok stond het zelfs gelijk 67-67, door een driepunter van Mário Fernandes. Donar scoorde niet meer, dus volgde er een verlenging.



Ongekend spannend

Ook in de verlenging bleef het ongekend spannend. Het was Jason Dourisseau die uiteindelijk na een uiterst belangrijke rebound met 1.8 seconde op de klok twee vrije worpen raak gooide, waardoor de buit binnen leek. Maar pas nadat het verre wanhoopsschot van Benfica er in de zoemer net niet in ging, ontplofte MartiniPlaza.



Tijdelijk eerste

Donar staat nu tijdelijk eerste in de poule met acht punten. BC Enisey uit Rusland en het Bulgaarse Lukoil Academic hebben zeven punten en ontmoeten elkaar woensdag nog.





De groepswinnaar gaat rechtstreeks door naar de achtste finale van de Europe Cup. De beste nummers twee van de zes groepen voegen zich hier ook bij.





Volgende week woensdag gaat het erom voor Donar. Dan spelen de Groningers in MartiniPlaza de laatste groepswedstrijd tegen Lukoil.

Door: RTV Noord