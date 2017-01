Nieuwe brede school krijgt vorm

'Samen lunchen' zo ziet Henk Kieft directeur van de KAW Architecten uit Groningen de verbinding tussen ouderen en kinderen voor zich in het nieuwe gebouw de Tirrel. Het nieuwe complex moet onderdak bieden aan twee basisscholen en verpleeghuis de Twaalf Hoven.

Dinsdagavond is de gemeenteraad tijdens een informatiebijeenkomst geinformeerd over de verdere invulling van het plan.In 2019 moet het nieuwe onderkomen voor basisscholen De Tiggeldobbe en de Piramiden af zijn. Eerder zouden andere basisscholen uit het dorp ook een plek krijgen in het gebouw, maar die zagen dat op den duur niet meer zitten.Het is de bedoeling dat de kinderen en ouderen gaan samenwerken. Zo komen er ruimtes in het gebouw die voor alle gebruikers toegangkelijk zijn en gebruikt kunnen worden. 'Hierdoor vindt er een natuurlijke ontmoeting plaats', aldus Henk Kieft.Naast de leslokalen en de woningen voor senioren komt er een restaurant, sporthal en een therapiebad. De senioren hoeven dan geen reis meer naar Haren of naar een zwembad in de Stad te maken aldus architect Henk Kieft.De naam van het gebouw is door bewoners van het dorp eerder al gekozen. De Tirrel, het Groningse woord voor levendig wordt de naam voor de accommodatie van 11.575 vierkante meter.Lees ook: