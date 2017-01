Mogen Oldambtster supermarkten eerder open op zondag of toch niet?

(Foto: RTV Noord/Groningen in Beeld - Henk Binnendijk)

Op zondag een pak melk halen om tien uur 's ochtends in plaats van om twaalf uur 's middags. Als het aan het Oldambtster gemeentebestuur ligt, dan kan dat binnenkort. Maar de gemeenteraad is nog niet overtuigd.

Sinds 2014 mogen alle winkels in Oldambt op zondag open. Vier supermarkteigenaren hebben gevraagd om twee uur eerder open te mogen op zondag.



Zondagse ochtendrust

De christelijke partijen CDA en ChristenUnie zijn bijna vanzelfsprekend tegen. Gert-Jan Bolt (ChristenUnie) vraagt zijn collega's vooral om de zondagse ochtendrust te respecteren. 'Veel christenen vinden het belangrijk om een kerkdienst bij te wonen', zegt hij. 'Dat is lastig als je naar je werk moet.'



De Partij van de Arbeid heeft ook twijfels. Fractievoorzitter Alida Michels vraagt zich af 'waarom we het niet gewoon laten zoals het nu is'. De communisten van de VCP denken er net zo over.



Rupsje Nooitgenoeg

Oldambt Aktief, de VVD en D66 staan wel open voor de winkeltijdenverruiming op zondag. Fokke Fennema (D66): 'Wij hebben geen bezwaar, maar ik denk wel aan ene Rupsje Nooitgenoeg. Ik geloof niet dat die omzet dusdanig stijgt in die twee uur zondagochtend.'



Nachtje over slapen

De grootste partij in de raad, de SP, laat de keuze nog in het midden. Martin Viel: 'Wij waren tegen de zondagse openstelling, maar nu maakt een uur meer of minder ook niet meer uit. Ik wil er nog een nachtje over slapen.'



Die kans krijgt de SP, want de gemeenteraad beslist op 30 januari pas of de huidige openingstijden verruimd worden voor de supermarkten.

Door: RTV Noord Correctie melden