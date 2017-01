Maquette Tolbert kan weer tegen een stootje

(Foto: RTV Noord/Jan Been) (Foto: RTV Noord/Jan Been) (Foto: RTV Noord/Jan Been)

De glasplaat boven de maquette van Tolbert uit 1925 spatte in oktober 2015 in duizenden stukjes uiteen. Het pronkjuweel van de Oudheidkamer Fredewalda in de Cazemierboerderij raakte zwaar beschadigd. Nu is de maquette weer helemaal hersteld en voorzien van een nieuwe glasplaat.





Gehard en gelaagd

Uiteindelijk viel de keuze op een plaat van gehard en gelaagd glas. Willem Slootweg uit Winschoten levert de nieuwe glasplaat. 'De vorige was alleen gehard. Als die uit elkaar valt, dan heb je miljoenen scherven. Als de plaat die we er nu op leggen knapt, dan blijven de lagen aan elkaar geplakt en kan hij niet op de maquette vallen', aldus Slootweg.



Voor de zekerheid zijn wel een paar extra steunen onder de glasplaat gezet om het gewicht beter te verdelen. Daarmee wordt het risico van een breuk verkleind.



In originele staat

Simon Riepma van Fredewalda is blij dat de maquette na vijftien maanden weer helemaal in de originele staat te bezichtigen is: 'Ik bin hastikke bliede dat e nou kloar is. t Hèt laank duurt, mor t ligt der weer prachteg bie.'



Lees ook:

- Beschadigde maquette van Tolbert gerestaureerd

- Miljoenen stukjes glas vallen neer op Tolbert uit 1925 Het is nooit duidelijk geworden waardoor de glasplaat het destijds begaf. Dat maakte het voor Fredewalda extra lastig om te bepalen van welk materiaal de nieuwe afdekking boven de maquette vervaardigd moest zijn.Uiteindelijk viel de keuze op een plaat van gehard en gelaagd glas. Willem Slootweg uit Winschoten levert de nieuwe glasplaat. 'De vorige was alleen gehard. Als die uit elkaar valt, dan heb je miljoenen scherven. Als de plaat die we er nu op leggen knapt, dan blijven de lagen aan elkaar geplakt en kan hij niet op de maquette vallen', aldus Slootweg.Voor de zekerheid zijn wel een paar extra steunen onder de glasplaat gezet om het gewicht beter te verdelen. Daarmee wordt het risico van een breuk verkleind.Simon Riepma van Fredewalda is blij dat de maquette na vijftien maanden weer helemaal in de originele staat te bezichtigen is: 'Ik bin hastikke bliede dat e nou kloar is. t Hèt laank duurt, mor t ligt der weer prachteg bie.'

Door: RTV Noord Correctie melden