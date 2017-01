Noordlaren is klaar voor de grote dag

In Noordlaren is de grote dag aangebroken: de eerste marathon op natuurijs. Voorzitter Jan Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug: 'We zijn er klaar voor! De ijsmeesters hebben groen licht gegeven.'





Om 10.00 uur gaan eerst de vrouwen het ijs voor hun marathon, vanaf 11.00 uur wordt de ijsvloer ingenomen door het mannenpeloton.



Live op RTV Noord

De wedstrijden zijn rechtstreeks te volgen via RTV Noord. De live-uitzending op TV Noord start om 09.45 uur. Uiteraard is de marathon ook te beluisteren via Radio Noord. Online is er een liveblog op de site en via Facebook live zijn de schaatsers ook te zien.



