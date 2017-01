Vlagtwedde is tevreden met overgang WMO-taken

De overgang van de taken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in de gemeente Vlagtwedde goed verlopen. Dat concludeert de Rekenkamercommissie van de gemeente.

De commissie keek of de plannen die Vlagtwedde had omtrent de WMO daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Er is ook kritiek, maar het algemene rapportcijfer is een ruime voldoende.



'Niemand tussen wal en schip'

'Er zijn geen mensen tussen wal en schip terecht gekomen', zegt Peter Broer van de commissie.

