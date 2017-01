Slagter kan niet met de besten mee in Tour Down Under

(Foto: Team Camp)

Tom-Jelte Slagter lijkt uitgeschakeld voor een hoofdrol in de Tour Down Under. De Groninger kon niet met de besten mee in de tweede etappe van de Australische wielerkoers, met aankomst op de klim naar Paracombe.





Opener WorldTour

De kopman van Cannondale-Drapac won de Tour Down Under in 2013 en is voor het eerst sinds zijn eindzege weer van de partij in de eerste wedstrijd van de WorldTour.



Lees ook: Slagter keert met ambitie terug in Tour Down Under Slagter werd 34ste in de rituitslag, op 35 seconden van de Australische winnaar Richie Porte. Porte staat nu eerste in het klassement. Slagter is voorlopig 30ste.De kopman van Cannondale-Drapac won de Tour Down Under in 2013 en is voor het eerst sinds zijn eindzege weer van de partij in de eerste wedstrijd van de WorldTour.

