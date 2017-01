Vastgoedbroers K. aangehouden voor witwassen en oplichting

(Foto: Facebook Bekir K.)

De politie heeft afgelopen vrijdag de vastgoedbroers Ali en Bekir K. uit de stad Groningen aangehouden. De broers van 48 en 47 jaar worden verdacht van witwaspraktijken en oplichting. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Oplichting

De broers zouden hoofdverdachte zijn van het oplichten van onderaannemers bij bouwprojecten in Groningen. Ze zijn maandag voorgeleid aan de rechtercommissaris en de afgelopen dagen verhoord.



Ali en Bekir K. zijn bekende ondernemers in Groningen. Als eigenaren van de Kaan-groep bezitten ze tientallen panden in de stad en uitzendbureau's. Ze stonden in 2005 onder meer voor de rechter voor aquisitiefraude, maar gingen vrij-uit omdat de zaak te lang op de plank had gelegen.



Volgens de krant wordt Ali K morgen weer vrijgelaten, maar blijft zijn jongere broer Bekir nog minstens twee weken vastzitten.

