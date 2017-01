Overzicht: welke ijsbanen zijn open?

(Foto: Pascal Nieman)

In Noordlaren is vandaag de eerste marathon op natuurijs. Voor de wedstrijdrijders dus. Maar ook het publiek kan op een aantal plaatsen in onze provincie het ijs op.





Heeft u zelf een toevoeging? Stuur dan een mail naar



De volgende ijsbanen zijn open:

- Thesinge: 14.00 tot 20.00 uur

- Alteveer: 13.00 tot 21.00 uur

- Scheemda: vanaf 14.00 uur (kinderijsbaan Oldambt)

- Stedum: 13.30 tot 18.00 uur en 19.00 tot 22.00 uur



