Jan Mulder roept Groningen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid

'Burgerlijke ongehoorzaamheid, bestaat dat nog? Het mag hoor.'

Die oproep deed Jan Mulder tijdens de tweede actievoorstelling van Freek de Jonge in Loppersum.Wat Mulder betreft komt Groningen veel meer in beweging. 'Als Henk Kamp nog een keer Slochteren wil glad slijmen, zeg beleefd tegen de handlanger van Shell dat hij niet welkom is. Als Henk toch komt, ga er dan met een leger tractors voor liggen. En belemmer hem dan de weg naar die zaal,' aldus Mulder in zijn speciaal voor deze avond geschreven column.Ook andere Haagse kopstukken zijn wat de columnist niet welkom in Groningen, zoals premier Mark Rutte. 'Laat ze er niet meer in. Kom in opstand.'Dat geldt ook voor het Koninklijk Huis: 'Wil Maxima een verpleeghuis in Bedum openen, zeg tegen het kind dat ze lekker in Den Haag blijft en dat Hans Nijland het lintje wel doorknipt.'Er moet een revolutie komen, vindt Mulder: 'Op de barricaden. Bajonetten omhoog. Groningen Catalonië. Ik ben uw eerste president van de republiek Hoogeland.'