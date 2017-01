Lisa van der Geest wint in Noordlaren

Van der Geest krijgt haar medaille (Foto: Jan Been)

Lisa van der Geest is winnares van de eerste marathon op natuurijs in Noordlaren. De 23-jarige marathonschaatsster uit Warmond was na tachtig ronden de snelste in de sprint van een groepje van acht vrouwen.

Door: Redactie RTV Noord Correctie melden