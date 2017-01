The Huffington Post: 'Groningen, een juweel van een stad'

(Foto: The Huffington Post)

Volgens de grote Amerikaanse nieuwssite The Huffington Post is Groningen 'een juweel van een stad'. Dat staat in een artikel over Eurosonic Noorderslag, waarin ook staat dat Groningen de naam 'City of Talent' volledig waarmaakt.





Amsterdam

'Net als Amsterdam heeft Groningen grachten, koffietentjes en meer fietsen dan mensen. Groningen is gezellig en bijna alles is op loopafstand', vervolgt de schrijver van het stuk.



'Een groot deel van de inwoners bestaat uit studenten (50.000 van de 200.000), er is een diverse muziekscene en de stad heeft een innovatief karakter.'



City of Talent

'De bijnaam 'City of Talent' wordt in januari, wanneer Eurosonic Noorderslag wordt gehouden, volledig waargemaakt.' Volgens The Huffington Post valt tijdens het festival door de hele stad muziek te horen.



Wil je het hele artikel lezen, klik dan hier.



Door: RTV Noord