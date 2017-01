'Ze verdienen hun geld op een manier waar je grote vraagtekens bij kunt zetten'

De Groningse vastgoedondernemers Ali K. (48) en Bekir K. (47) verdienen hun geld op een manier waar je grote vraagtekens bij kunt zetten. Dat zegt burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. Hij reageert daarmee op de arrestatie van de broers.

Justitie verdenkt de eigenaren van de Kaan-groep van witwassen en oplichting. De broers verdienen hun geld in de uitzendbranche en met de verkoop van telecomapparatuur. En ze zijn actief in het vastgoed, met name in de stad Groningen.'Het zijn broers die zich al lang manifesteren in onze samenleving. We moeten natuurlijk afwachten of ze veroordeeld worden, maar het is goed dat dit een keer gebeurt. Er zijn veel mensen de dupe van hen geworden', aldus Den Oudsten.Eén van de mensen die indirect met beide broers te maken heeft gehad is de voormalig eigenaar van een bouwbedrijf uit Drenthe. 'Ik ben voor twintigduizend euro het schip ingegaan', aldus de man die op verzoek anoniem wil blijven.'Ik werd ingehuurd door het inmiddels failliette Bouw Management Groningen Services. Een onderaannemer, die wordt gezien als één van de stromannen van Ali en Bekir K. Eén van de opdrachten staat de ondernemer nog helder voor de geest. Het ging om het huis van de dochter van de secretaresse van de Kaan-groep, in Zuidbroek.'Er moest een nieuwe buitenmuur gemetseld worden. Ook de schoorsteen moest vervangen worden. Ik heb toen de materialen geleverd. Dat was in 2013, de rekening van vierduizend euro staat nog altijd open.'De werkwijze doet denken aan het onderzoek van justitie in 2014 naar de bouw van een appartementencomplex in de binnenstad van Groningen. Een aantal aannemers kreeg niet of te weinig betaald. Het zou gaan om een bedrag van zo'n half miljoen euro. De gedupeerden deden aangifte van oplichting en intimidatie.Volgens het Dagblad van het Noorden werd de bouw gecoördineerd door een bedrijf uit Rotterdam. Het bedrijf is inmiddels failliet. Justitie vermoedt dat de verdachten daarin de hand hebben gehad.Ook de voormalig eigenaar van het bouwbedrijf uit Drenthe werkte mee aan de bouw van het bewuste appartementencomplex. Hij deed geen aangifte en werd niet geintimideerd, maar bleef wel met lege handen achter. 'Het ging om werkzaamheden aan het riool, dat was in 2011. Er moest een riolering aangelegd worden onder de bestaande fundering. De rekening van 1500 euro is nooit betaald.'Pogingen om zijn geld alsnog te krijgen zijn gestrand. 'De eigenaar van Bouw Management Groningen Services is al meerdere keren failliet gegaan. En de opdrachtgevers aansprakelijk stellen? Dat heeft geen enkele zin. Die hebben zich goed ingedekt', aldus de voormalig eigenaar van het Drentse bouwbedrijf.Het onderzoek naar de handel en wandel van de vastgoedbroers is volgens burgemeester Den Oudsten van Groningen een duidelijk signaal.'We moeten de onder- en bovenwereld van elkaar scheiden. Ondermijnende criminaliteit is een activiteit die door politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en belastingdienst gezamenlijk aangepakt moet worden. Wij zijn een relatief grote stad, wij weten dat het zich hier ook voordoet en we weten dat we de handen ineen moeten slaan om het te bestrijden.'