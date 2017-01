Strandje Reitdiep volgens Raad van State illegaal

Het was al ter ziele, maar nu vindt ook de Raad van State dat het strandje bij Garnwerd aan Zee, illegaal is.

De Raad heeft een streep gehaald door de recreatiebestemming van de ligweide bij het restaurant van ondernemer Frans Nooren. De zaak was aangespannen door omwonenden.Volgens de uitspraak van de Raad van State heeft de gemeente Winsum niet voldoende onderzocht wat het strandje betekent voor de privacy van de omwonenden. De bezoekers van de ligweide lopen over de dijk naar de parkeerplaats en kijken daarbij in de tuinen van de bewoners aan de Akkerstraat. Die inbreuk op hun privacy is volgens de Raad van State onvoldoende bekeken. Wel heeft de gemeente voldoende onderzoek gedaan naar mogelijke geluidsoverlast.Inmiddels zoekt de gemeente naar een nieuwe bestemming voor het strandje bij het restaurant. Frans Nooren is de klachten van omwonendem zat en heeft besloten het strandje niet weer te openen. Hij heeft bij de gemeente Winsum het verzoek gedaan om de recreatiebestemming om te zetten in een agrarische bestemming. In dat geval lijken de bewoners van de Akkerstraat verlost te zijn van de overlast.De gemeente moet nu beslissen of er weer een nieuw bestemmingsplan moet komen.