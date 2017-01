Lopend Vuur: Ik wil ook op zondagochtend boodschappen kunnen doen

De gemeenteraad van Oldambt twijfelt over de winkeltijden op zondag. Vier winkeliers hebben gevraagd twee uur eerder open te mogen.

Daarmee gaat de discussie over winkelen op zondag een nieuwe fase in. Niet overal zijn de winkels op zondag open. En als ze open zijn, dan is het vaak alleen in de middag.Vaak is de zondagsrust een argument om niet open te zijn. En er zijn ook winkeliers die het om economische redenen niet zien zitten. De discussie rond winkelcentrum Paddepoel in de stad ligt nog vers in het geheugen.Wat is jouw mening hierover. Doe jij ook boodschappen op zondag? En wil je dan ook gewoon in de ochtend je brood en melk al kunnen halen? Of is de zondag heilig voor je.We waarderen het enorm dat je meepraat! Dat kan via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord ).Dinsdag was het Lopend Vuur: Te hard rijden stevig aanpakken? Prima idee . 66 procent van de Groningers (3.534 stemmen) is het daarmee eens.