Vertraging bij beoordeling 1800 schades buiten aardbevingsgebied

De verwerking van de 1800 schade-inspecties buiten het officiële aardbevingsgebied loopt twee maanden vertraging op. Dat bevestigt het Centrum Veilig Wonen (CVW).

Vorig jaar is de schade op alle adressen opgenomen. De bewoners kregen daarbij te horen dat ze in januari uitsluitsel krijgen, maar dat wordt niet gehaald.Deze week valt bij de gedupeerden een brief van het CVW op de deurmat. Daarin wordt gemeld dat de beoordelingsrapporten langer op zich laten wachten.'De analyse en beoordeling van schade verloopt volgens een uitgebreid en zorgvuldig proces. Bij deze beoordeling buigen deskundigen en experts zich over uw specifieke situatie. Deze zorgvuldigheid brengt met zich mee dat door alle betrokken partijen geconcludeerd is dat er meer tijd nodig is,' zo staat in de brief.Daarin wordt toegzegd dat de betrokkenen nu in maart duidelijkheid krijgen over hun schade. 'Eerst zien, dan geloven,' reageert een van de gedupeerden.Bij de familie Van den Berg in Ulrum is in november de schade opgenomen. Ook hen is beloofd dat in januari bekend zou worden of en hoeveel schade wordt vergoed. Ze zijn bepaald niet blij met de vertraging. 'Maar het verbaast ons niet.'Na lange strijd werd er vorig jaar na tussenkomst van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, besloten ook schades buiten het officiële aardbevingsgebied in behandeling te nemen. Daarbij gaat het onder meer om inwoners van de gemeenten Oldambt, Veendam, De Marne en Zuidhorn. Ook is de schade opgenomen bij omwonenden van de gasopslag in het Drentse Langelo.