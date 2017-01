Haren doet zijn zegje over herindeling in provinciehuis

(Foto: Erik Hogeboom/RTV Noord)

Voor- en tegenstanders van een herindeling in Haren zijn woensdagochtend naar het Provinciehuis in Groningen gekomen om in te spreken over die herindeling met Groningen en Ten Boer.

Er zijn geen besluiten genomen, maar er werd enkel ingesproken door burgers en politici uit Haren. Statenleden hadden de kans om vragen te stellen.



De provincie wil dat Haren gaat herindelen met Groningen en Ten Boer. Haren heeft zich uitgesproken tegen die herindeling en wil zelfstandig blijven. De Tweede Kamer zal uiteindelijk besluiten of Haren gaat herindelen.



Burgercomité Haren

Gustaaf Biezeveld deed het woord namens het Burgercomité en onderstreepte nogmaals zijn afkeuring van een herindeling. Volgens zijn comité wordt Den Haag misleid door Gedeputeerde Staten.



'Er wordt geen juiste voorstelling van zaken gegeven. Daardoor staat de betrouwbaarheid van de provincie op het spel. Het herindelingsontwerp wat nu op tafel ligt deugt niet, het mag op deze manier nooit naar Den Haag gaan.'



Voorstander van herindelen

Voormalig CDA-fractievoorzitter van Haren Rene Valkema is één van de herindelingvoorstanders. Volgens hem is zelfstandigheid een illussie. 'Herindelen is beter, dan is Haren kansrijk. Het gaat om de belangen van de inwoners.'



De huidige CDA-fractie is voor een zelfstandige toekomst. Fractievoorzitter Jacob Boonstra was ook aanwezig. 'Ik heb mij lange tijd afgevraagd of ik hier wil zou gaan zitten en niet naar het schaatsen in Noordlaren zou gaan. Want, zijn deze statenleden nog wel te overtuigen?'



Politiek Haren

Er waren meer Harener politici die gebruik hebben gemaakt van hun spreekrecht. De drie wethouders waren aanwezig, burgemeester Pieter van Veen was bij de schaatsmarathon in Noordlaren, en ook de fractievoorzitters van D66 en Gezond Verstand Haren deden hun zegje. De politieke tegenstanders, de oppositie, was niet aanwezig om in te spreken.



Het overgrote gedeelte van de insprekers sprak zich uit tegen de herindeling.

Door: RTV Noord Correctie melden