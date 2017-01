50Plus woedend over 'uitsluiting' noordelijk verkiezingsdebat

Jan Nagel (midden) (Foto: ANP/Bas Czerwinski)

Voorzitter Jan Nagel van 50Plus is woedend dat zijn partij niet is uitgenodigd voor het noordelijk verkiezingsdebat op 8 februari. Nagel spreekt van 'een boycot'.

De Drentse commissaris van de Koning Jacques Tichelaar, die het debat samen met het samenwerkingsverband van Drenthe, Groningen en Friesland (SNN) organiseert, snapt de commotie niet.



Acht partijen

'Bij het uitnodigen van de politieke partijen is het uitgangspunt partijen uit de huidige Tweede Kamer uit te nodigen, en gelet op de vorige keren dit te beperken tot een achttal', schrijft Tichelaar in een reactie aan Nagel. De partij van lijsttrekker Henk Krol hoort daar niet bij. In de peilingen staat 50Plus wel bij de grootste acht.



Nagel verdenkt Tichelaar ervan dat hij bij de uitnodigingen vooral de belangen van zijn eigen PvdA op het oog heeft gehad. Tichelaar: 'De opmerking van u in de richting van mijn partijlidmaatschap is volledig misplaatst.'



Uitzending

RTV Noord, RTV Drenthe en Omrop Fryslân zenden het debat uit. De omroepen waren in eerste instantie ook mede-verantwoordelijk voor de inhoud, maar hebben zich uit onvrede met de gang van zaken teruggetrokken.

Door: RTV Noord