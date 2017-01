Groningers opgepakt voor 'babbeltrucs' in noorden en Flevoland

(Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

De politie heeft afgelopen maandag en dinsdag twee Groningers aangehouden die bejaarden hebben bestolen met babbeltrucs. De politie kwam hen op het spoor na tips uit de buurt.



Meteropnemer

De mannen van 34 en 59 jaar sloegen onder meer toe in Slochteren, Paterswolde, Steenwijk, Ommen en Dronten. Op 14 november belde een van de mannen aan bij een 96-jarige vrouw in Steenwijk. Hij deed zich voor als meteropnemer. Nadat hij weg was bleken allerlei spullen verdwenen te zijn, waaronder sieraden.



Buurtbewoners die een onbekende auto zagen staan vertrouwden het niet en noteerden het kenteken. Verder gaven ze het signalement door van de man die ze de woning zagen verlaten.



Stadjers

Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de twee Stadjers, die deze week werden opgepakt. Ze ervan verdacht tenminste acht bejaarden te hebben bestolen, waarbij ze zich voordeden als medewerkers van een electriciteitsmaatschappij of het waterschap.



Het politieonderzoek is nog niet afgerond, de politie sluit niet uit dat de Stadjers nog meer zaken op hun kerstok hebben.

Door: RTV Noord