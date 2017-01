Uitbaters Theetuin Opende vangen bot bij Raad van State

Het is Jelwin en Ymkje Kuipers niet gelukt de Raad van State ervan te overtuigen dat hun Theetuin Schots en Scheef in Opende meer parkeerplaatsen nodig heeft.

Het bestemmingsplan van de gemeente staat er nu tien toe. Veel te weinig, vinden de uitbaters. Maar volgens de hoogste bestuursrechter is het voldoende, omdat niet ver van de theetuin een grote parkeerplaats ligt voor het Blote Voetenpad.De gemeente Grootegast wil toestemming geven voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen naar maximaal zestien, en niet naar maximaal 55, zoals de uitbaters willen. Daarom stapten ze naar de Raad van State. Hoewel die de meeste bezwaren verwerpt, moet de gemeente op één punt haar huiswerk overdoen. Het bestemmingsplan voor het perceel moet op één onderdeel aangepast worden.Uit onvrede over de gang van zaken besloot de familie in 2015 haar theehuis op slot te doen. Jelwin Kuipers laat woensdagochtend weten eerst met zijn advocaat te willen overleggen voordat hij op de uitspraak van de Raad van State kan reageren.