Durfallen schaatsen op 'volstrekt onbetrouwbaar' Paterswoldsemeer

(Foto: Ivonne)

Op het Paterswoldsemeer is woensdag een aantal schaatsers gesignaleerd. De durfallen begeven zich op glad ijs, want volgens Meerschap Paterswolde is het ijs 'volstrekt onbetrouwbaar'.

Dat zegt Harald Homan van het Meerschap. 'Schaatsen doe je maar op eigen risico. Het is volstrekt onbetrouwbaar, het heeft nu twee nachtjes gevroren. Ik weet niet hoe dik het ijs is, maar het is in ieder geval niet genoeg.'



'Ik adviseer mensen dan ook: doe het niet', zegt Homan stellig. Volgens ooggetuige Ivonne hebben twee mensen zich met een touw aan elkaar vastgemaakt. 'Ze doen heel voorzichtig. Verderop bij de molen zag ik er ook een stuk of twee. Het gaat om niet meer dan een handjevol.'



'Zo gaat het elke keer als de vorst begint', vervolgt Homan. 'Er zijn er altijd een paar die het doen. We kunnen dan wel gaan proberen ze aan te spreken en te waarschuwen, maar ze trekken zich er niks van aan.'



En als het fout gaat? 'Tja, dan moeten hulpverleners hun gezondheid op het spel zetten om ze te redden, áls dat al kan. Daar kan ik me echt een beetje kwaad om maken.'

Door: Niiwino Geertsema Correctie melden