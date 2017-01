Groningen Bereikbaar wil afsluitbare fietsenstallingen op P+R-locaties

Vier P+R-locaties aan de rand van de stad Groningen krijgen, als het aan Groningen Bereikbaar ligt, vanaf komende zomer afsluitbare fietsenstallingen. Het gaat om de locaties Haren, Kardinge, Meerstad en Reitdiep.

De gemeenteraad van Groningen moet nog instemmen met de plannen. De stallingen worden verhuurd aan bedrijven die hun personeel willen stimuleren met de fiets naar het werk te gaan.Het idee is dat mensen hun auto aan de rand van de stad parkeren bij een P+R en vervolgens met de fiets de reis vervolgen. Zo vermijden ze de verkeersdrukte.In Haren, Kardinge en Meerstad biedt de fietsenstalling plaats aan 32 fietsen, op de locatie Reitdiep kunnen 16 fietsen in de stalling staan. De voorzieningen zijn collectieve fietsenstallingen. Op de P+R-terreinen is daarnaast een aantal individuele fietsboxen beschikbaar.Op de P+R in Hoogkerk is al zo'n afsluitbare fietsenstalling voor bedrijven geplaatst.