Brandweer redt ree van het ijs

(Foto: 112Groningen/Marc Dol) (Foto: 112Groningen/Marc Dol)

De brandweer van Stadskanaal kwam woensdagochtend in actie voor een ree in nood. Het beestje was op het ijs terechtgekomen en kwam daar niet meer op eigen kracht van af.

Dat gebeurde op de Vloeivelden aan de Onstwedderweg.



Gewond

De brandweer ging het ijs op en nam daarbij ook een rubberboot mee. De ree is in de boot gezet en zo van het ijs gehaald.



Eenmaal terug op de wal bleek het beestje gewond te zijn. De dierenambulance heeft de ree daarom meegenomen.

Door: RTV Noord Correctie melden