VVD wil beter op de hoogte worden gehouden over herindeling

De VVD in de Marne heeft kritiek op de informatievoorziening over de herindeling van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Ook de PvdA gaf eerder al aan dat de raden soms slecht betrokken worden bij de plannen.

'De raden moeten beter op de hoogte worden gehouden dan nu het geval is', vertelt VVD'er Folkert van der Zee. Zo komt het voor hem onverwacht dat er vorige week ineens een werklogo voor de vier gemeenten is gekozen.'We hadden graag vernomen dat ze hier mee bezig waren. We hoefden er niet met alle raden over te stemmen als we er maar wel over waren geïnformeerd.'Het nieuws over de commissie die zich gaat buigen over de nieuwe naam van de gemeente komt ook onverwacht voor de VVD. 'De namen van de commissieleden moesten wij vernemen via de website van de gemeente Winsum. Daarbij zijn ze ook nog een keer verkeerd gespeld. Dat hoort niet zo', aldus Van der Zee.Hij doelt hiermee op de namen van Johannes Lindenbergh en Stijn van Genuchten. Die zijn verkeerd gespeld in het document op de site.'Dat de namen van de selectiecommissie in Winsum al zijn prijsgegeven hoort niet', vertelt burgemeester Koos Wiersma. Hij vindt dat ook de andere gemeenteraden hier gelijktijdig over geïnformeerd hadden moeten worden.'We zitten nog in het begin van het proces en het gaat nog niet optimaal. Het moet beter en daar zijn we mee bezig.'