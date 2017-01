Gasopslag Zuidwending draait op volle toeren

Sinds 2013 is er niet zoveel op één dag geleverd als afgelopen dinsdag. De kou die ons deze week in de greep heeft levert pieken op in het gasverbruik.

438 miljoen kubieke meter gas is er dinsdag door de leidingen van de Gasunie gestroomd.Een deel van dat gas kwam uit Zuidwending. Daar is gas opgeslagen dat zeer snel aan het net kan worden geleverd. Het aardgas bevindt zich in vijf grote sigaarvormige holtes een kilometer diep in een laag steenzout.Die holtes zijn zo groot dat er een Eiffeltoren inpast: ze zijn 300 meter bij 70 meter. In totaal kan er in de holtes 300 miljoen kubieke meter extra gas worden opgeslagen.De 438 miljoen kubieke meter gas die dinsdag werd verbruikt, is overigens nog behoorlijk minder dan het absolute record.Dat staat op 527 miljoen kuub op twee dagen voordat de Elfstedentocht in 1997 werd gehouden.Bij Norg en Grijpskerk zijn ook aardgasopslagen, maar die zijn meer voor de seizoensopslag. In de zomer worden ze gevuld en er wordt gedurende de hele dag tijdens de winter gas uit gehaald.Zuidwending is er voor de pieken in het verbruik. De installaties zijn in staat om binnen een kwartier extra aardgas te leveren.