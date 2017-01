Durven we weer te ondernemen?

(Foto: Joyce Kranenborg / RTV Noord) Sytze Greidanus in zijn restaurant. (Foto: Joyce Kranenborg / RTV Noord)

Het afgelopen jaar zijn er weer meer ondernemingen bij gekomen in de provincie Groningen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal kwamen er in 2016 1445 nieuwe bedrijven bij. Dat is een grotere stijging dan voorgaande jaren.

Zo zijn er bijvoorbeeld twintig bedrijven in de gemeente Eemsmond bijgekomen die zich bezig houden met de financiële dienstverlening. En de gemeente Pekela is vijf ondernemers rijker, die zich bezig houden met landbouw, bosbouw of visserij.



Ook in De Marne gaat het goed. Daar zijn ondernemers die het ook aandurven om iets nieuws te beginnen nu de economie weer in de lift zit. Zo opende Mariska Knol in november haar eigen wolwinkel.



Crea bea met wol

'We hebben er lang over nagedacht maar ik wilde echt een speciaalzaak beginnen', vertelt Mariska Knol. Dat er even verderop in Leens nog winkelpanden leeg staan schrikt haar niet af. 'Ik denk dat de mensen wel behoefte hebben aan een wolwinkel. Steeds meer jonge mensen zijn creatief met wol. Je kan er zoveel van maken. Van sokken tot leuke figuurtjes'.



Spannend

Even verderop in Zoutkamp zijn ondernemers Sytze en Famke Greidanus een restaurant begonnen. Dat hebben ze nu twee jaar. 'We dachten met ons restaurant te voldoen aan een behoefte hier aan Zoutkamp. In het begin was het spannend maar het loopt goed', vertelt kok Sytze Greidanus.

Door: Jeroen Berkenbosch, Joyce Kranenborg Correctie melden