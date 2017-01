Vrijwel alle ondernemers weg uit Vennenflat

De sloop van de Vennenflat in Delfzijl is een stap dichterbij. Met het vertrek van de logopedie-praktijk zijn vrijwel alle ondernemers uit de flat verhuisd.

De Vennenflat gaat dit jaar nog tegen de vlakte. Over twee jaar wordt ook de laagbouw gesloopt. Het plein maakt plaats voor een park waarmee het centrum wordt verbonden met het strand en de zee.De Logopedische Praktijk is verhuisd naar de Oude Schans. Dat is in lijn met de wens van de gemeente. Die wil dat winkeliers zoveel mogelijk in het centrum komen te zitten, en dienstverlenende bedrijven zoals logopedisten als een schil om het centrum heen.Als alles volgens planning verloopt, is de Vennenflat deze zomer verdwenen. Dan wordt gelijk begonnen met de renovatie van het plein en de parkeerplaats. Volgens de gemeente blijft het aantal parkeerplekken gelijk.