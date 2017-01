Niet René Paas, maar Derk Bosscher gaat 'op de neuze'

Bijzondere gasten op de ijsbaan in Noordlaren. Commissaris van de Koning René Paas en gedeputeerde Nienke Homan bonden de schaatsen onder. Net als verslaggever Derk Bosscher, al lag hij al snel 'op de neuze'.

'Aan mijn uitrusting ligt het niet, aan mijn techniek wel', dekt Commissaris van de Koning René Paas zich vooraf in. Naast hem gedeputeerde Nienke Homan, die haar buurman er 'wel snel uit vindt zien'.'Ik weet niet of we hier pootje over gaan meemaken. Het wordt wel gevaarlijk', waarschuwt de behelmde Paas.Maar het is niet Paas die onderuit gaat. Verslaggever Derk Bosscher wil Paas en Homan al schaatsend interviewen. Een 10 met een griffel voor het idee, maar een dikke onvoldoende voor de uitvoering. In een poging een stukje af te snijden gaat het mis.'Echt waar? Haha, mooi', reageert Paas, die zijn eerste rondje zonder kleerscheuren doorkomt. 'Ik was bang dat ik de eerste zou zijn. Is hij net met een brancard afgevoerd?'Op dat moment komt Bosscher aangeschaatst. Ongedeerd, hoedje op het hoofd. Schrik in de benen. 'Ik dacht: ik vang je even op, maar tussendoor ligt maar een halve centimeter. Vol op de snuit man. Ik lag op de neuze.'