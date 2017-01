Pé Daalemmer & Rooie Rinus debuteren op het witte doek

Pé en Rinus op de Zwarte Cross (Foto: Arie Meijer/RTV Noord)

Ze stonden de afgelopen 35 jaar op ongeveer elk podium in Stad, Ommeland en ver daar buiten: Pé Daalemmer en Rooie Rinus. Op het witte doek waren ze echter nog niet te zien, maar daar komt dit jaar verandering in.

Op verziede in Waskemeer

Pé & Rinus, The Movie, zo gaat 'ie heten, de documentaire 'met een knipoog' over de carriere van Peter de Haan en Frank den Hollander. De film draait vooral om de beginperiode van Pé en Rinus, begin jaren '80, ten tijde van hun eerste plaat Op verziede in Waskemeer.



'In maart is het 35 jaar geleden dat we die plaat opnamen en presenteerden in het pas gekraakte Grand Theatre in de Stad. Dat gaan we nu op dezelfde dag, maar dan 35 jaar later opnieuw doen.'



'Dat zie je wel vaker de laatste jaren, dat beroemde bands een oude plaat integraal opnieuw spelen. U2 doet het binnenkort in De Arena, wij dus in het Grand,' zegt Frank den Hollander.



Spinal Tap

Als inspiratiebron voor de film noemt Frank den Hollander de zogenoemde 'mockumentary' This is Spinal Tap uit 1984, een komische film over een fictieve rockband waarin allerlei cliché's en stereotyperingen belachelijk worden gemaakt. Hetzelfde moet volgens Frank gebeuren in Pé & Rinus, The Movie.



Gado de Vries

'Behalve dat we die plaat helemaal opnieuw gaan spelen, komen er in de film ook allerlei nep-interviews met bijvoorbeeld een geluidsman die er bij was in de studio in Waskemeer. Ook is er iemand die dan vertelt dat 'ie ons heeft ontdekt enzo.'



'Ik heb een kennis die geen Gronings spreekt en die altijd dacht dat Gado een persoon was waarmee Pé iedere dag naar de Hoornse Plas ging. En dus komt er in de film iemand die Gado de Vries heet en daarover vertelt. Ook Baukelien zal iets vertellen over de tijd dat ze verkering had met Rooie Rinus,' vertelt Frank.



Kaarten

Fans van Pé & Rinus kunnen de opnames op 10 maart in het Grand Theatre in de stad bijwonen. Kaarten voor het bijzondere optreden zijn te koop via de site van het Grand Theatre. Pé en Rinus, The Movie moet na de zomer klaar zijn.

