Actieplan van Freek: binnen tien jaar de gaskraan dicht

De gaskraan in tien jaar dicht, een Deltaplan voor Groningen en een schadefonds van vijf miljard euro. Dat staat in het 10-punten actieplan van onder andere cabaretier Freek de Jonge en hoogleraar Jan Rotmans.

Rotmans, Rotterdams hoogleraar duurzaamheid, heeft het actieplan woensdag gepresenteerd bij een discussie op de Hanzehogeschool. Hij is een van de deskundigen die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het actieplan, een idee van Freek de Jonge.Want volgens De Jonge en Rotmans is er haast geboden rondom de aardbevingsproblematiek. 'We moeten de enorme boosheid in het gebied omzetten in positieve energie. Dan kunnen er heel mooie dingen gebeuren', licht Rotmans toe.1. Gaswinning in tien jaar terug naar nul2. Geen nieuwe gasboringen3. Schadefonds van vijf miljard euro, gefinancierd door de NAM4. Alle te versterken woningen energieneutraal5. In tien jaar 275.000 woningen energieneutraal6. Duurzaamheidsfonds van tien miljard euro, gefinancierd door de staat7. Geld duurzaamheid verdelen onder kleine spelers, zoals dorpsraden.8. Deltaplan voor Groningen. Provincie moet proeftuin bio-economie worden9. Aanpak van onderop. Per dorp kijken waar behoefte aan is10. Grote impuls voor onderwijs in Groningen, dat moet gaan behoren tot top van Nederland.Freek de Jonge voert de hele week gesprekken in de provincie. Hij praat met deskundigen, gedupeerden, actiegroepen en betrokkenen. Dat duurt nog tot en met vrijdag.De Jonge is van plan om over negen maanden opnieuw naar Groningen te komen om te kijken wat er van het tien puntenplan terecht is gekomen.